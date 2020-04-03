Парламентарии договорились о совместной законотворческой работе с общественниками

В пятницу, 3 апреля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором обсуждали законопроекты, находящиеся в работе Комитета.

На заседании присутствовал представитель Общественной палаты ДНР.

Председатель Комитета Максим Кныш рассказал, что сотрудничество с Общественной палатой планируется организовать на эффективной и плодотворной основе.

«Мы обсудили законопроекты, находящиеся в работе Комитета, и определили вектор сотрудничества с Общественной палатой. По итогам заседания участники заседания очертили круг законопроектов, к работе с которыми будет привлекаться Общественная палата Донецкой Народной Республики», – подчеркнул парламентарий.