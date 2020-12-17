Парламентарии доставили сладкие подарки детям, проходящим лечение в кардиоревматологическом санатории

Сегодня, 17 декабря, в рамках социальной программы «Дети Республики» депутаты Народного Совета Клавдия Кульбацкая и Анастасия Селиванова передали подарочные наборы ко Дню святого Николая юным пациентам Республиканского детского кардиоревматологического санатория «Горизонт».

Клавдия Кульбацкая рассказала пресс-службе Народного Совета о поездке, сообщив что парламентарии привезли 20 сладких подарков.

«Сейчас в санатории находится 19 человек. Для каждого из них были приготовлены сладости. С детьми мы не встретились, так как это запрещено правилами, действующими при режиме повышенной готовности. Поэтому подарки они получат от святого Николая 19 декабря. Очень приятно организовывать такие небольшие сюрпризы для детей», – отметила депутат.

Анастасия Селиванова добавила, что депутаты побеседовали с сотрудниками санатория и ответили на их вопросы о получении паспорта ДНР и РФ.