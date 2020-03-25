Парламентарии готовят законопроект о запрете организаций, занимающихся героизацией нацистских коллаборационистов

Во вторник, 24 марта, состоялось расширенное заседание Комитета по уголовному и административному законодательству, на котором его участники обсудили законопроект «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны».

На мероприятии присутствовали представители Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Правительства, а также инициатор и разработчик законопроекта депутат Народного Совета Валерий Скороходов.

В своём комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Елена Шишкина отметила, что законопроект предусматривает запрет организаций, деятельность которых направлена на реабилитацию и героизацию нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.

«Принятие данного законопроекта очень важно для Донецкой Народной Республики, так как 2020 год объявлен Главой ДНР Денисом Пушилиным Годом Великой Победы. В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно защитить память о подвиге нашего народа. Мы должны и обязаны обеспечить защиту исторической правды.

Поэтому запрет на деятельность организаций, ставящих своей целью реабилитацию и героизацию организаций, которые сотрудничали с национал-социалистическим режимом Германии и её союзниками, – принципиальный и важный момент в ознаменование Великой Победы», – сказала парламентарий.