Парламентарии и представители Министерства здравоохранения обсудили совместную работу по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения

В четверг, 6 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства с участием представителей Министерства здравоохранения.

В ходе заседания парламентарии и приглашённые участники обсудили ряд предложений по внесению изменений в некоторые законы в сфере здравоохранения, а также законопроекты, находящиеся в работе Народного Совета.

Представители Министерства здравоохранения выступили с предложениями о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств», предусматривающие порядок ввоза лекарственных средств и перечень документов, предоставляемых в таможенные органы Донецкой Народной Республики при ввозе лекарственных средств, в Донецкую Народную Республику. Также представителями Министерства здравоохранения были озвучены проблемные вопросы, связанные с приобретением и продажей организациями, осуществляющими фармацевтическую деятельность, определенных групп товаров.

Дополнительно представители Министерства здравоохранения подняли вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», связанных с применением на территории Донецкой Народной Республики Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийского классификатора занятий, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональных стандартов Российской Федерации согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики от 25 августа 2020 года № 293, а также изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения».

«По итогам проведенного заседания, необходимо отметить, что Комитетом были приняты в работу подготовленные Министерством здравоохранения предложения в части внесения изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств» и в ближайшее время на Комитете будет вынесен вопрос о регистрации соответствующего законопроекта, по остальным вопросом принято решение продолжить совместную работу для подготовки соответствующих изменений», – рассказал председатель Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Александр Серёженко.