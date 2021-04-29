Парламентарии и представители органов исполнительной власти обсудили планы взаимодействия в сфере нормотворческой деятельности

В четверг, 29 апреля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле и Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам с участием приглашённых представителей Министерства промышленности и торговли, Государственного унитарного предприятия «Донецкстандартметрология», Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Министерства экономического развития.

На совещании парламентарии и приглашённые участники обсудили законопроекты, находящиеся в работе Народного Совета и органов исполнительной власти, а также рассмотрели предложения по проектам законов, которые требуют разработки.

В настоящее время Комитетом по промышленности и торговле в сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли, Государственным унитарным предприятием «Донецкстандартметрология» и Министерством экономического развития ведётся разработка комплекса законопроектов «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании», планы относительно реализации которых на заседании были подтверждены.

Дополнительно от Министерства промышленности и торговли поступило предложение о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения» относительно оптимизации регулирования порядка получения согласований на право организации торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания, а также порядка размещения соответствующих объектов на территории Донецкой Народной Республики.

При проведении заседания также рассмотрен вопрос продовольственной безопасности Донецкой Народной Республики и разработки законопроекта, который будет направлен на определение правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики в сфере формирования продовольственной безопасности как одной из составляющих безопасности Донецкой Народной Республики.

Представители Министерства экономического развития выступили с предложениями о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об аккредитации в республиканской системе аккредитации», направленных на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих между участниками республиканской системы аккредитации при осуществлении аккредитации в республиканской системе аккредитации, а также о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей», основной целью которых является приведение отдельных положений закона в соответствие с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

Кроме того, с целью гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации будет инициирована совместная работа над проектом закона в сфере государственного надзора и муниципального контроля.

«В целом могу отметить, что результаты заседания плодотворны, многие предложения Комитет поддержал, профильным министерствам было предложено подготовить соответствующие изменения. По вопросам, отнесённым к компетенции Народного Совета, работа будет проведена Комитетом. Некоторые законопроекты уже разработаны и поступят на рассмотрение Народного Совета в рабочем порядке уже в ближайшее время», – рассказал председатель Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Сергей Чучин по итогам заседания.