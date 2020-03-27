Парламентарии изменили периодичность прохождения повышения квалификации педагогическими работниками

Сегодня, 27 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”», разработанный Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре совместно с Министерством образования и науки.

О сути законопроекта рассказала заместитель председателя профильного комитета Ирина Костенко.

«В настоящее время общеобразовательные организации, образовательные организации среднего профессионального образования, высшего профессионального образования проходят процедуру аккредитации образовательных программ в Российской Федерации. В этой связи необходимо привести норму, устанавливающую периодичность обучения педагогических работников Донецкой Народной Республики по дополнительным профессиональным программам, в соответствие с нормами Российской Федерации.

Предлагаем установить норму, согласно которой педагогические работники должны повышать квалификацию не реже одного раза в три года», – сообщила парламентарий.

Ввиду того, что законопроект направлен на гармонизацию образовательной системы ДНР с системой Российской Федерации, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.