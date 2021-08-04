Парламентарии контролируют ход принятия нормативных правовых актов для реализации законов

Сегодня, 4 августа, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

На расширенное заседание были приглашены представители Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства транспорта, Министерства молодёжи, спорта и туризма, Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки.

В ходе заседания парламентарии и приглашённые лица проанализировали законы Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О культуре», «О библиотеках и библиотечном деле», «О музеях и музейном деле», «О театрах и театральной деятельности», «Об адаптивной физической культуре и спорте» в целях мониторинга ситуации относительно принятия уполномоченными органами предусмотренных указанными законами подзаконных нормативных правовых актов для реализации норм действующих законов.

О необходимости проведения расширенного заседания рассказала председатель Временной комиссии Ирина Дианова.

«Временной комиссией получена информация от органов государственной власти о формировании ими нормативной правовой базы подзаконных правовых актов, взаимодействии и сотрудничестве с профильными республиканскими органами для разработки совместных предложений и редакций, выявлении необходимости внесения изменений в указанные выше законы», – сказала Ирина Дианова.

Также итоги заседания прокомментировала депутат Народного Совета Ирина Костенко.

«По итогам расширенных заседаний за июнь – август 2021 года будет подготовлено обращение к Правительству Донецкой Народной Республики относительно перспектив принятия нормативных правовых актов, разработчиком которых согласно положениям законов является Правительство», – сказала парламентарий.