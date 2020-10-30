Парламентарии контролируют вопрос благоустройства Макеевки

В четверг, 29 октября, депутаты Народного Совета Ирина Дианова и Александра Усачёва проверили ход работ по благоустройству городского пруда Эра в Макеевке.

В мониторинге работ приняли участие глава администрации Макеевки Сергей Голощапов, представители коммунальных служб и жители города.

Депутаты ознакомились с процессом очистки пруда, проверили ход приведения водоёма в надлежащее санитарное состояние.

Парламентарии обсудили с исполнителем работ планы по комплексному благоустройству прилегающей территории: озеленению, оборудованию детских и спортивных площадок, реконструкции освещения, пешеходных дорожек, автомобильной стоянки, санитарной обрезки и удалению аварийных деревьев.

По словам Ирины Диановой, такие совместные мероприятия парламентариев и представителей исполнительной ветви власти полезны для развития инфраструктуры Республики и уже стали традиционными.

«Мы ознакомились с ходом работ по превращению окрестностей водоёма в современную зону отдыха. Работы проводятся по инициативе администрации Макеевки. С главой администрации города Сергеем Голощаповым мы обсудили вопросы взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти в проведении мероприятий по благоустройству мест отдыха макеевчан, обговорили планы и конкретные шаги по этому направлению», – сказала парламентарий.