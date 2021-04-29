Парламентарии навестили ветерана Великой Отечественной войны Марию Сорокопудову, жительницу города Енакиево

Сегодня, 29 апреля, члены Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам во главе с председателем Юрием Покинтелицей и при участии представителей местной администрации побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Марии Филипповны Сорокопудовой, проживающей в городе Енакиево.

Восемнадцатилетней девушкой Мария Филипповна ушла на войну. В составе 838-ой стрелковой Пирятинской дивизии IV Украинского фронта она дошла до Чехословакии. За мужество и отвагу награждена орденом Славы III степени, орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

В комментарии пресс-службе Народного Совета Юрий Покинтелица рассказал о своих впечатлениях от общения с ветераном.

«Сегодня мы побывали в гостях у замечательной женщины – Марии Филипповны Сорокопудовой, чтобы в преддверии праздника Великой Победы поздравить её и выразить своё глубокое почтение и уважение.

Без преувеличения можно сказать, что она – настоящий герой. Несмотря на почтенный возраст, Мария Филипповна остаётся человеком жизнерадостным и оптимистичным!

Конечно, в гости к Марии Филипповне мы приехали не с пустыми руками. Привезли лекарственные препараты, в которых она нуждалась, поздравительные открытки, изготовленные руками детей, продукты питания, и, конечно же, цветы.

Но никакими подарками невозможно выразить те чувства, которые мы испытываем к нашим ветеранам. Ведь мы все перед ними в вечном долгу за то, что они отстояли для нас право на жизнь.

К сожалению, наших славных ветеранов всё меньше и меньше становится на Земле. И надо ценить время, проведённое рядом с ними, ведь это не просто люди, прошедшие через горнило самой страшной войны, они – творцы нашей героической истории», – заключил парламентарий.