Парламентарии обсудили актуальные вопросы, связанные с государственным регулированием в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений

В пятницу, 21 мая, Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провёл расширенное заседание, на котором обсуждались вопросы конкретизации полномочий Министерства культуры Донецкой Народной Республики в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

В мероприятии принял участие представитель Министерства культуры Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«В целях выявления пробелов в правоприменении Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и в рамках взаимодействия органов исполнительной власти с Народным Советом Донецкой Народной Республики мы обсудили проблемы, связанные с необходимостью закрепления на законодательном уровне компетенции Министерства культуры Донецкой Народной Республики в сфере свободы вероисповедания и религиозных объединений.

Также в процессе обсуждения была обозначена целесообразность введения в вышеуказанный Закон положений, касающихся конкретизации оснований для проведения уполномоченным органом религиоведческой экспертизы.» – рассказал парламентарий.

Максим Паршин добавил, что по итогам заседания принято решение совместно с Министерством культуры Донецкой Народной Республики приступить к разработке соответствующего законопроекта, направленного на устранение обозначенных проблем.