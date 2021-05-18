Парламентарии обсудили геоэкономическую стратегию развития региона в период пандемии коронавируса

В понедельник, 17 мая, на базе кафедры международного бизнеса и делового администрирования Донецкого национального университета состоялся международный научно-методологический семинар «Формирование геоэкономической стратегии развития региона в период пандемии коронавируса».

В семинаре приняли участие председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова, руководитель Общественной организации «Молодая Республика», член Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Кирилл Макаров, заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова, директор Юридического департамента Центрального Республиканского Банка Роман Юнякин, представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, директор российской компании «Грант» Ася Алексеенко, профессорско-преподавательский состав Донецкого национального университета, ведущие учёные и специалисты Луганской Народной Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь.

Особый интерес у участников семинара вызвали доклады президента Южного федерального университета, доктора экономических наук Марины Боровской и заместителя декана факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексея Мамычева.

По итогам дискуссии определены основные направления взаимного сотрудничества в научной и образовательной деятельности.

В рамках работы семинара также продолжилось обсуждение и продвижение студенческих бизнес-проектов и бизнес-идей, направленных на инновационное развитие Республики.

По результатам семинара принято решение продолжить практику взаимодействия в рамках модели «научное общество – власть – бизнес».

В завершение семинара его организаторы за плодотворное сотрудничество и весомый вклад в проведение республиканского конкурса бизнес-проектов (с международным участием) «Инвестиционно-ориентированные векторы развития региона» вручили благодарственные письма Председателю Народного Совета Владимиру Бидёвке, депутатам Народного Совета Марине Жейновой и Кириллу Макарову.

Парламентарии, в свою очередь, вручили благодарности Председателя Народного Совета исполняющему обязанности декана экономического факультета университета Юлиану Полшкову, заведующему кафедрой международного бизнеса и делового администрирования Ольге Некрасовой и коллективу экономического факультета.