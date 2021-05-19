Парламентарии обсудили ход разрешения проблемных вопросов жителей прифронтового посёлка

Во вторник, 18 мая, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета Юрий Покинтелица, Ринат Билялов, Виталий Кравец, Роман Лепа, Мария Пирогова, Анастасия Селиванова, Александр Короткий, Наталья Полянская, Евгений Гриценко, Максим Кныш, вице-спикер парламента Ольга Макеева, заместитель руководителя по общественным приёмным Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Татьяна Бубнова, начальник штаба по работе с прифронтовыми районами Общественного движения «Донецкая Республика» Светлана Чернышенко, заместитель главы администрации Донецка Валерий Ляховец, глава администрации Куйбышевского района Донецка Иван Адамец и его первый заместитель Марина Нечаева.

О вопросах, рассматриваемых на заседании, пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Временной комиссии Юрий Покинтелица.

«Данное мероприятие носит плановый характер, и, как уже отмечалось ранее, подобные встречи проводятся на регулярной основе, что в немалой степени способствует оперативному разрешению возникающих перед жителями прифронтовых посёлков проблемных вопросов.

31 марта текущего года проходил сход жителей прифронтового посёлка Октябрьский рудник, на котором были озвучены проблемные вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обеспечения, благоустройства и других сфер жизнедеятельности граждан. На сегодняшний день проведена определённая работа по разрешению данных вопросов.

Согласно информации, предоставленной администрацией Куйбышевского района города Донецка, на сегодняшний день разрешены двадцать семь из тридцати двух поставленных перед ней задач, а неразрешённые вопросы пока остаются на контроле.

Кроме того, депутаты Роман Лепа и Ринат Билялов выступили перед Временной комиссией с докладом о выполнении возложенных по итогам заседания Комиссии от 20 апреля 2021 года на них поручений, касающихся разрешения проблемных вопросов, озвученных жителями посёлка Октябрьский рудник. Парламентариями была дана объективная оценка проблем, определены пути и сроки их разрешения.

В ходе рабочей встречи была оговорена необходимость проведения повторного схода жителей посёлка Октябрьский рудник. Данное мероприятие предварительно запланировано на 17 сентября 2021 года. Сроки его проведения обусловлены предоставлением местной администрации возможности завершить разрешение всех поставленных перед ней задач.

Кроме того, не следует забывать и о других прифронтовых районах Республики, у жителей которых накопилось немало схожих проблем. В связи с этим намечены аналогичные выездные заседания Временной комиссии. Так, на 5 июня запланировано проведение схода граждан в трёх населенных пунктах Петровского района города Донецка», – рассказал парламентарий.

Кроме того, Юрий Покинтелица отметил высокую эффективность существующего формата взаимодействия депутатов с органами местной власти и поблагодарил за активную работу всех участников рабочей встречи.