Парламентарии обсудили изменения в Закон ДНР «Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике»

Во вторник, 11 августа, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии рассмотрели проект закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об Уполномоченном по правам человека в Донецкой Народной Республике”».

Председатель Комитета Максим Кныш прокомментировал основные изменения, предусмотренные законопроектом.

«Проект закона ужесточает требования к кандидату на должность Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике и обязует его иметь гражданство Донецкой Народной Республики. Кроме того, проект закона исключает судей из круга лиц, от которых Уполномоченный в праве получать устные или письменные объяснения об обстоятельствах, которые им проверяются.

Это решение обосновано принципом самостоятельности и независимости судей, которые определены частью 3 статьи 1 и частью 2 статьи 14 Закона ДНР «О статусе судей». Согласно Закону судья в своей деятельности не подотчётен никому, он не обязан давать каких-либо объяснений по существу рассмотренных или находящихся в его производстве дел», – сказал Максим Кныш.

По словам парламентария, принятие проекта закона поспособствует развитию нормативной правовой базы в сфере правового регулирования существующих механизмов защиты прав и свобод человека и гражданина в Донецкой Народной Республике.