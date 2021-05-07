Парламентарии обсудили изменения в Закон «О трансграничных концернах»

В четверг, 6 мая, в рамках совместной работы Народного Совета и органов исполнительной власти по реализации планов нормотворческой деятельности в 2021 году было проведено расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи совместно с Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству.

В мероприятии также приняли участие представители Министерства угля и энергетики и Министерства транспорта, а также представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете.

О результатах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко:

«Сегодня на заседании обсуждались предложения от Министерства угля и энергетики по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О трансграничных концернах». В ходе обсуждения было принято решение продолжить совместную работу над данным законопроектом для его более эффективной и тщательной доработки».