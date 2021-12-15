В среду, 15 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О кадастровой деятельности».

На мероприятии присутствовали представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственного комитета по земельным ресурсам и Государственной инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Председатель Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня мы совместно с заинтересованными органами рассмотрели концепцию проекта закона «О кадастровой деятельности».

Целью данного проекта закона является регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением кадастровой деятельности, деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

Согласно концепции проекта закона, под кадастровой деятельностью понимается выполнение работ в отношении недвижимого имущества, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учёта недвижимого имущества сведения о таком недвижимом имуществе, а также оказание услуг в установленных законом случаях.

Кадастровые работы будут выполняться в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершённого строительства, частей земельных участков, зданий, сооружений, помещений, а также иных объектов недвижимости, подлежащих в соответствии с законом кадастровому учёту», – отметил парламентарий.

Валерий Скороходов также добавил, что концепция проекта закона разработана в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.