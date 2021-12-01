В среду, 1 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам и Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

На мероприятии присутствовали представители Министерства доходов и сборов, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Председатель Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Сегодня совместно с Комитетом по бюджету, финансам и экономической политике при участии представителей заинтересованных органов мы обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», а именно положения, которые будут регулировать ставки земельного налога.

Для реализации арендных правоотношений на землях сельскохозяйственного назначения крайне важным является установление экономически обоснованной ставки земельного налога.

В настоящее время закон, регулирующий правоотношения, связанные с оценкой земель, и в том числе земель сельскохозяйственного назначения, не принят. Поэтому до законодательного урегулирования правоотношений в данной сфере в целях защиты интересов отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и стимулирования развития агропромышленного комплекса в целом целесообразно установление экономически обоснованной ставки налога за земельные участки, которые расположены за границами населённых пунктов, предоставлены в пользование для производства сельскохозяйственной продукции и заняты производственными, хозяйственными и иными зданиями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции», – отметил парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что работа над данной концепцией будет продолжена совместно с заинтересованными органами.