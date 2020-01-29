Парламентарии обсудили обеспечение профессиональной деятельности журналистов в особых условиях

Во вторник, 28 января, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям совместно с представителями Правительства и Министерства информации.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что на заседании были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту о внесении изменений в Закон ДНР «О средствах массовой информации», а также продолжена работа над законопроектом о внесении изменений в Закон ДНР «О рекламе».

«Первый законопроект направлен на обеспечение профессиональной деятельности журналистов в особых условиях, усиление их защищённости. Согласно положениям законопроекта, выполнение поручения редакции в особых условиях предполагает осуществление её сотрудником профессиональной деятельности на территории Республики, на которой введено чрезвычайное или военное положение в определённом Законом ДНР «Об особых правовых режимах» порядке, на территории проведения контртеррористической операции. В свою очередь Правительство ДНР нормативным правовым актом определяет, находится ли в условиях чрезвычайного или военного положения иностранное государство.

Безопасность журналистов – актуальная сейчас тема, так как агрессия со стороны Украины не прекращается, в связи с чем Комитет считает необходимым приложить все усилия для обеспечения максимально безопасной деятельности журналистов в особых условиях.

Также Комитет продолжает работу над приведением отдельных норм Закона «О рекламе» в соответствие с законодательством Российской Федерации, регулирующим аналогичную сферу правоотношений. Одним из стратегических направлений развития внешней политики Республики является взаимодействие с Российской Федерацией и стремление к совершенствованию законодательства ДНР путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации», – резюмировал парламентарий.

Обсуждению также подлежали обязанности редакции при выполнении журналистами работы в особых условиях. К таким обязанностям следует отнести финансирование обучения сотрудников редакции (журналиста и иных сотрудников редакции, оказывающих содействие журналисту), обеспечение журналистов средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком «Пресса». В случае выезда за пределы Донецкой Народной Республики сотрудников редакция обязана предоставить им удостоверения или иные документы, подтверждающие профессиональный статус журналиста.