Парламентарии обсудили обращение Федерации профессиональных союзов ДНР

В пятницу, 16 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В мероприятии приняла участие заместитель председателя Федерации профессиональных союзов ДНР Елена Молчанова.

Итогами заседания с пресс-службой Народного Совета поделился председатель Комитета Максим Паршин:

«Сегодня мы рассмотрели обращения, поступившие в Комитет от Федерации профессиональных союзов Донецкой Народной Республики. В данных обращениях консолидирована проблематика, связанная с разночтением некоторых положений Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики, Закона Донецкой Народной Республики «О профессиональных союзах» и Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе».

Исходя из сложившейся ситуации, Комитет Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений принял решение о проведении расширенного заседания при участии представителей Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде, Федерации профессиональных союзов и других заинтересованных органов. Уверен, что совместными усилиями вопрос разночтения рассмотренных нормативных правовых актов будет разрешен. Кроме того, такое взаимодействие позволит найти точки соприкосновения при решении подобных проблематичных вопросов в дальнейшем», – рассказал Максим Паршин.