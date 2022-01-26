Парламентарии обсудили перечень мероприятий, приуроченных к Году молодёжи

В среду, 26 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. Парламентарии рассмотрели предложения касательно мероприятий, которые планируется провести в рамках Года молодёжи.

Председатель Комитета Максим Кныш поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Как все мы знаем, 2022 год объявлен в Донецкой Народной Республике Годом молодёжи.

Именно молодёжь сегодня составляет значительную часть населения нашей Республики, поэтому решение молодёжных проблем востребовано временем.

Как и любое государство, Донецкая Народная Республика заинтересована в процессе воспитания своего подрастающего поколения. В первую очередь молодым людям необходимо прививать общечеловеческие ценности, пропагандировать здоровый образ жизни, воспитывать их в духе патриотизма.

Трудно переоценить роль молодёжи в социально-демографическом, экономическом, политическом и культурном аспектах жизни. Зачастую именно молодёжь является носителем новых идей и программ. При этом очень важно понимать, что от того, какие сегодня у молодёжи будут сформированы идеалы, ценности, потребности и интересы, зависит и судьба нашего государства.

Немалую роль в развитии данной стратегии отведено проведению Года молодёжи, одной из основных задач которого является нацеленность не только на социальную поддержку молодых людей, но, прежде всего, на создание условий для более активного включения молодёжи в жизнь общества», – отметил парламентарий.