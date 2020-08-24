Парламентарии обсудили перспективы законодательного регулирования в сфере лицензирования

В понедельник, 24 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором депутаты обсудили проект закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

На заседании в рамках интеграционных процессов с Российской Федерацией присутствовали депутат Орловского областного Совета народных депутатов, член комитета по экономической политике Владимир Пукаев и исполнительный директор ОО «Русский центр» Елена Евсеева. Также в заседании Комитета принял участие член Комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты Донецкой Народной Республики Сергей Кепин.

Рассматривались замечания Правительства ДНР и Министерства финансов по части правового урегулирования особенностей лицензионно-разрешительной системы Республики.

«Мы сегодня обсуждаем замечания и предложения к проекту закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», который разрабатывает Комитет Народного Совета по промышленности и торговле. Наша цель – создание законодательной модели лицензирования, где лицензия будет не ограничителем, а стимулом предпринимательской и экономической активности», – сказал председатель Комитета Сергей Чучин.

В свою очередь Владимир Пукаев поделился опытом законотворческой работы Орловского областного Совета народных депутатов. В частности, отметил, что в Орловской области практикуется активное привлечение общественных институтов при обсуждении законодательных инициатив.

«Если у законодательной и исполнительной ветвей власти возникают спорные вопросы по поводу тех или иных формулировок в законопроекте, мы выносим эти вопросы на общественное рассмотрение. Необходимо подключать Общественную палату, представителей бизнеса, проводить конструктивные круглые столы с участием всех заинтересованных сторон. Это эффективный механизм, и он работает как у нас, в Орловской области, так и на федеральном уровне», – сказал Владимир Пукаев.

Представитель Общественной палаты ДНР подтвердил готовность общественников принять участие в процессе разработки законопроекта.