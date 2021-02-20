Парламентарии обсудили предложения к проекту закона «Об экологической экспертизе»

В пятницу, 19 февраля, в Комитете Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам прошло очередное заседание.

Заместитель председателя Комитета Геннадий Ковальчук сообщил, что в ходе заседания члены комитета обсудили законопроект «Об экологической экспертизе».

«Целью проекта закона «Об экологической экспертизе» является урегулирование правового механизма, который повышает эффективность проведения государственной экологической экспертизы при определении степени потенциальной опасности для окружающей среды планируемой хозяйственной и иной деятельности на этапе подготовки проектной документации. Это, в свою очередь, позволит избежать отрицательных экологических последствий для Республики», – пояснил парламентарий.

Геннадий Ковальчук также добавил, что рассматриваемый законопроект определяет ряд финансовых и организационных аспектов проведения экспертизы.

«Значительное количество проектной и технической документации подлежит государственной экологической экспертизе. Рассматриваемый законопроект регламентирует порядок и условия её проведения. Он также конкретизирует объекты государственной экологической экспертизы, финансовое обеспечение, сроки её проведения и множество других практических аспектов.

Кроме того, законопроект разработан с учётом опыта Российской Федерации в части правового регулирования рассматриваемых правоотношений.

Следует также отметить, что в процессе работы над законопроектом парламентарии учли все предложения и замечания от заинтересованных органов. В данный период проект закона находится на завершающем этапе», – подытожил Геннадий Ковальчук.