Парламентарии обсудили предложения к законопроекту об основах государственной молодёжной политики

Во вторник, 28 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму совместно с представителями Правительства и Министерства молодёжи, спорта и туризма.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владимир Чекун рассказал, что на заседании участники обсудили предложения и замечания Правительства к законопроекту об основах государственной молодёжной политики.

«Комитет стремится на законодательном уровне закрепить систему формирования и реализации молодёжной политики, что, в свою очередь, позволит учитывать потребности молодёжи в вопросе реализации программ социально-экономического развития.

Во время сегодняшнего заседания Комитет уделил особое внимание вопросу закрепления в законопроекте нормы, направленной на взаимодействие Республиканского центра занятости ДНР и структурного подразделения Министерства молодёжи, спорта и туризма для решения вопросов трудоустройства молодёжи, что, как нам кажется, положительно отразится на формировании молодёжных инициатив в трудовой сфере», – сказал депутат.