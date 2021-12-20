Парламентарии обсудили предложения по внесению поправок в законодательство в сфере здравоохранения

В пятницу, 17 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Председатель Комитета Александр Серёженко рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Изменения направлены на усовершенствование законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего правоотношения в сфере охраны здоровья граждан, что, в свою очередь, позволит повысить способность системы здравоохранения Донецкой Народной Республики противодействовать распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кроме того, предлагаемые ко внесению изменения позволят закрепить на законодательном уровне нормы, способствующие увеличению числа пунктов вакцинации, в целях максимального охвата городов и районов Республики, тем самым предоставив гражданам возможность пройти вакцинацию вне учреждений здравоохранения, и таким образом сформировать необходимый уровень коллективного иммунитета. Это, в свою очередь, может стать достаточным основанием для уменьшения или полного прерывания распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и всех её штаммов», – подчеркнул парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что в соответствии с положениями Конституции Донецкой Народной Республики каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом депутат отметил, что в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» основными принципами охраны здоровья граждан являются доступность и качество всех видов медицинской помощи.

Работа Комитета над проектом закона «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» с привлечением заинтересованных органов будет продолжена.