Парламентарии обсудили предоставление социальных гарантий военнослужащим и членам их семей

Во вторник, 18 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. На мероприятии присутствовали представители Министерства труда и социальной политики, Управления Народной милиции, Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе Донецкой Народной Республики.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета сообщил председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня мы обсуждали вопрос предоставления социальных гарантий военнослужащим и членам их семей. Особое внимание уделили лицам, состоявшим в народном ополчении, а также необходимости определения и закрепления их статуса на законодательном уровне.

Следует отметить, что в настоящее время Комитет ведёт работу над законопроектом «О ветеранах», в котором предусматривается определение понятия «народное ополчение». Его участники отнесены к ветеранам боевых действий с соответствующими социальными гарантиями.

Сейчас законопроект находится на стадии доработки. По результатам заседания было принято решение о дальнейшей совместной работе в данном направлении», – сказал Виталий Кравец.