Парламентарии обсудили проблемные вопросы применения Закона «О бухгалтерском учёте»

В среду, 3 марта, состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, посвящённое вопросам правоприменения Закона «О бухгалтерском учёте».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства финансов, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также представители Общественной палаты и администраций городов Горловка и Енакиево.

Заместитель председателя Временной комиссии Максим Кныш прокомментировал пресс-службе Народного Совета итоги заседания.

«Мы обсудили сегодня целый комплекс проблем в данной сфере, требующих системного подхода и решения. Один из обсуждаемых вопросов касался авансирования выполняемых субъектами хозяйствования поставок товаров, работ за счёт бюджетных средств.

Так, например, согласно действующему законодательству получатели бюджетных средств, заключая договора с производителями товара, имеют право на частичную оплату суммы договора. Однако такой порядок расчётов крайне негативно сказывается на ценовой политике субъекта хозяйствования, который должен потратить от 50 до 70% от стоимости любого изделия на закупку сырья и материалов для них, которые зачастую приобретаются в Российской Федерации под обязательство 100% предоплаты.

Недостаток оборотных средств ставит отечественного производителя в уязвимое положение. Вынужденный заниматься поисками финансов, он неизбежно теряет в оперативности изготовления продукции и её качестве. А это ведёт к тому, что открываются двери товарам не самого высокого качества, ввозимым на территорию Республики иностранными субъектами хозяйствования.

Исправить ситуацию поможет внесение изменений в порядок авансирования поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг за бюджетные средства. Инициировать их, согласно Регламенту Правительства Донецкой Народной Республики, может только профильное министерство.

Работа Временной комиссии в данном направлении будет продолжена. Предстоит обсуждение этого вопроса с привлечением представителей Министерства промышленности и торговли и Министерства юстиции», – отметил парламентарий.

Максим Кныш добавил, что на заседании также были рассмотрены вопросы учёта и хранения местными администрациями гуманитарной помощи, практического применения законодательства в сфере бухгалтерского учёта.