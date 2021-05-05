Парламентарии обсудили проблемные вопросы в сфере жилищных отношений

В пятницу, 30 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором обсуждался проект закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства труда и социальной политики, Министерства связи, Министерства юстиции, Республиканской службы по тарифам и представители Общественной организации «Координационный центр ОСМД/ЖСК в Донецкой Народной Республике».

Председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Сегодня мы рассмотрели целый ряд важных вопросов, связанных с проектом закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики». Большое внимание было уделено восьмому и девятому разделам данного законопроекта, которые позволяют осуществлять правовое регулирование в сфере жилищных отношений: создание и деятельность товариществ собственников жилья, их государственную регистрацию, права и обязанности, а также членство в них. Также данными разделами определяются структура и размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги, обязанности по внесению такой платы и компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

В ходе работы рассмотрены предложения и замечания к проекту закона, поступившие от Министерства юстиции, Республиканской службы по тарифам и Министерства труда.

Кроме того, для усовершенствования механизма взаимодействия между представителями законодательной и исполнительной власти и повышения эффективности совместной работы Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства предоставлена актуальная информация о фактическом состоянии законопроектов, находящихся в работе данного Министерства, в целях реализации планов нормотворческой деятельности в 2021 году.

Также председателем Общественной организации «Координационный центр ОСМД/ЖСК в Донецкой Народной Республике» были озвучены проблемные вопросы, касающиеся объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов», – сообщила парламентарий.

Юлия Крюкова добавила, что работа над проектом закона «Жилищный кодекс Донецкой Народной Республики» будет продолжена.