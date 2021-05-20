Парламентарии обсудили проект закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»

В среду, 19 мая, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи совместно с представителями Министерства транспорта Донецкой Народной Республики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко сказал:

«Сегодня состоялось очередное заседание Комитета, в котором приняли участие представители Министерства транспорта ДНР в рамках совместной работы над рядом законопроектов. В частности, обсуждался проект закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». По итогу обсуждения было принято решение продолжить работу над законопроектом с целью последующей его регистрации».