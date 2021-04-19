Парламентарии обсудили проект закона «О патриотическом воспитании»

В пятницу, 16 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором обсуждался проект закона «О патриотическом воспитании».

О результатах заседания с пресс-службой Народного Совета поделилась председатель Комитета Наталья Волкова.

«Являясь комитетом-соисполнителем, мы рассмотрели проект закона «О патриотическом воспитании» в части, касающейся нашего ведения. Целью данного законопроекта является формирование и реализация в Донецкой Народной Республике системы патриотического воспитания, он направлен на создание правовых, социально-экономических и организационных условий такого воспитания.

Кроме того, принятие проекта закона «О патриотическом воспитании» поспособствует формированию негативного восприятия деструктивного антигосударственного поведения, зарождению активной гражданской позиции в обществе, что особенно важно в условиях враждебной пропаганды, и в целом воспитанию идейно устойчивого общества.

Если говорить более конкретно, патриотическое воспитание в Республике должно представлять собой системную и целенаправленную деятельность органов государственной власти, общественных объединений, институтов гражданского общества и семьи по формированию патриотического сознания и готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Отечества», – рассказала парламентарий.

Также Наталья Волкова добавила, что по результатам анализа проекта закона в части изменений, относящихся к ведению Комитета, замечаний и предложений к проекту закона нет.