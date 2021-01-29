Парламентарии обсудили разработку и реализацию подзаконных нормативных правовых актов

В четверг, 28 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, в рамках которого совместно с органами государственной власти рассмотрены вопросы разработки и реализации подзаконных нормативных правовых актов.

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики, Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики, Государственного комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Республики, Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, государственного предприятия «Донецкстандартметрология».

Председатель комитета Сергей Чучин прокомментировал результаты заседания.

«В рамках заседания Комитета обсуждались вопросы, связанные с проблематикой реализации законов Донецкой Народной Республики на предмет наличия или отсутствия подзаконных нормативных правовых актов.

В частности, рассматривались: Закон «Об электроэнергетике», Закон «Об изъятии из обращения, переработке, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции», Закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения», Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По результатам анализа указанных законов были определены подзаконные нормативные правовые акты, разработанные профильными министерствами и органами исполнительной власти, либо находящиеся на стадии разработки или требующие разработки и принятия, а также такие, разработка и принятие которых затруднена.

Также в рамках взаимодействия Народного Совета и органов государственной власти обсуждались причины, затрудняющие принятие необходимых подзаконных актов и возможные пути их решения», – рассказал Сергей Чучин.