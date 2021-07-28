Парламентарии обсудили ряд вопросов в сфере опеки и попечительства

Во вторник, 27 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве».

На заседании присутствовали представители Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой Народной Республики.

Заместитель председателя Комитета Павел Чайковский прокомментировал итоги расширенного заседания.

«Мы совместно с приглашёнными лицами рассмотрели ряд спорных вопросов в сфере опеки и попечительства. В частности, обсудили целесообразность предлагаемых законопроектом изменений, касающихся исключения из понятийного аппарата Закона ДНР «Об опеке и попечительстве» некоторых понятий во избежание коллизий в правовом регулировании.

Также, учитывая опыт законодательства Луганской Народной Республики, законопроектом предлагается закрепить нормы, позволяющие передавать гражданам Российской Федерации детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление при условии, если детей не представляется возможным передать на воспитание в семьи граждан Республики.

Таким образом, законопроектом предлагается установить право граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Донецкой Народной Республики или Российской Федерации, быть усыновителями детей, являющихся гражданами Донецкой Народной Республики, которые постоянно проживают на территории Донецкой Народной Республики», – отметил Павел Чайковский.