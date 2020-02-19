Парламентарии обсудили сотрудничество в сферах молодежной политики и спорта с депутатами из Краснодарского края

Сегодня, 19 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму совместно с гостями из Краснодарского края Российской Федерации. Организаторами визита краснодарских депутатов выступил Русский центр.

В мероприятии приняли участие представители Министерства молодёжи, спорта и туризма, Молодёжного парламента, общественного объединения «Молодая Республика» и Народной дружины.

Владимир Чекун подробно рассказал о работе возглавляемого им Комитета, подчеркнув, что приоритетная задача парламентариев – разработка законодательства Республики, которое позволит создать оптимальные условия для развития спорта и туризма, а также поддержки молодёжной политики.

«На данный момент мы работаем над законопроектом «Об основах государственной молодёжной политики», главная цель которого – создание условий, обеспечивающих всестороннее социальное, духовное и физическое развитие молодёжи, и реализацию её потенциала, конституционных прав и свобод.

Также Комитет совместно с Министерством молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики ведёт работу над проектом закона «Об основах туристской деятельности», а с Молодёжным парламентом – «О патриотическом воспитании в Донецкой Народной Республике».

Помимо прочего, члены Комитета активно помогают в организации оздоровительных поездок для детей и молодёжи Республики, а также для участия в мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых в Российской Федерации, Республике Абхазия, Республике Южная Осетия», – сообщил председатель Комитета.

Также на заседании о работе с молодёжью по различным направлениям рассказали представители общественных организаций, профильного министерства и ведомств.

Так, со стороны общественной организации «Молодая Республика» акцент был сделан на обзоре наиболее успешных и популярных мероприятий. Константин Комлёнок пригласил гостей из Российской Федерации к сотрудничеству по ряду направлений.

В то же время со стороны Министерства молодёжи, спорта и туризма прозвучал подробный анализ ситуации в сферах развития спорта и туризма, а также работы с молодёжью. Также были озвучены проблемы, существующие по данным направлениям в Республике, и планы по дальнейшему развитию указанных сфер.

В завершение заседания председатель Комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий, депутат Совета муниципального образования Ахтырское городское поселение Абинского района Краснодарского края Сергей Фетисов рассказал о ряде проектов, реализуемых им в Краснодарском крае и предложил сотрудничество по их реализации на территории ДНР.

«Я рад предоставленной возможности побывать на вашей гостеприимной земле, благодарю за тёплый приём. Сегодня мы услышали о целом ряде интересных проектов, которые действуют в Донецкой Народной Республике.

Со своей стороны я как основатель федерации «Воркаут» Краснодарского края и федерального проекта Зарядка_РФ приглашаю вас к сотрудничеству, совместной работе и обмену опытом», – сказал докладчик.

Также председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Палате молодых законодателей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию, депутат муниципального образования Белореченского района Сергей Урайкин присоединился к благодарностям коллеги.

«Я рад сегодня быть на донецкой земле, это уже моя третья поездка к вам. Хочу отметить, что со стороны видны активные процессы развития ДНР. Говоря о молодёжной политике в Республике, хотелось бы рекомендовать активнее освещать её на площадках социальных сетей.

Я уверен, что результатом нашего визита в ДНР станет ряд совместных проектов, которые будут иметь как политическое, так и экономическое значение», – резюмировал он.