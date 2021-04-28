Парламентарии обсудили совместную работу в сфере образования с представителями органов исполнительной власти

Сегодня, 28 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором обсуждались вопросы, связанные с дальнейшей работой с органами исполнительной власти в рамках реализации плана нормотворческой деятельности в сфере образования в текущем году.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики.

В ходе заседания обсуждались планы разработки и реализации проектов законов «О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О внесении изменений в статью 105 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О внесении изменений в статью 671 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании».

По итогам работы участники рабочей встречи пришли к единогласному выводу о необходимости совершенствования законодательства в сфере образования, а также приняли решение о дальнейшем продолжении совместной работы в рамках реализации плана нормотворческой деятельности в сфере образования на текущий год.

Председатель Комитета Наталья Волкова прокомментировала пресс-службе Народного Совета результаты заседания.

«В рамках расширенного заседания Комитета были выслушаны предложения представителей Министерства труда и социальной политики и Министерства образования и науки касательно реализации плана нормотворческой деятельности в сфере образования в 2021 году.

Кроме того, участниками обсуждалась концепция проекта закона «О внесении изменений в статью 105 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», который позволит избежать кадрового дефицита в данной сфере и дестабилизации деятельности образовательных организаций Республики.

Действующая редакция Закона «Об образовании» гарантирует бесплатность образования путём установления и последующей реализации контрольных цифр приёма на обучение в целях обеспечения Республики кадровым ресурсом. Однако не всегда выпускники образовательных организаций имеют возможность трудоустройства по своему профилю, что, в свою очередь, способствует формированию кадрового дефицита.

Согласно концепции обсуждаемого законопроекта, изменения, вносимые в статью 105 Закона Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года № 55-ІНС «Об образовании», направлены на обеспечение надлежащих условий функционирования системы образования и недопущение кадрового дефицита.

Таким образом, принятие данного проекта закона позволит на законодательном уровне обозначить единый подход к урегулированию отношений, связанных с распределением и трудоустройством лиц, обучающихся за счёт ассигнований из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным образовательным программам.

Стоит отметить, что совместная работа всегда приносит хорошие плоды, помогает скоординироваться при решении проблемных вопросов в сфере образования, в том числе и в процессе нормотворческой деятельности.

В дальнейшем мы продолжим работу с органами исполнительной власти в данном формате», – заключила парламентарий.