Парламентарии обсудили трудные вопросы законодательства в сфере семейного права

Сегодня, 29 октября, на базе Общественной палаты ДНР в режиме онлайн состоялся круглый стол «Разъяснение статей Семейного кодекса и Закона ДНР “Об опеке и попечительстве”». В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета, представители Министерства труда и социальной политики, Государственной службы по делам семьи и детей, администраций городов и районов Республики, а также управлений труда и социальной политики администраций городов и районов.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета по социальной и жилищной политики Юлия Крюкова поделилась подробностями мероприятия и впечатлениями от него.

«Как представитель профильного комитета я приняла участие в круглом столе, посвящённом разъяснению ряда норм семейного законодательства, а именно Семейного кодекса и Закона ДНР «Об опеке и попечительстве», которые вступили в силу 1 сентября 2020 года.

В связи с режимом повышенной готовности, который сейчас введён в Республике круглый стол прошёл в онлайн-формате. Хочу отметить продуктивность такой формы работы. В обсуждении приняли участие более 30 человек, сотрудников УТЗСН администраций городов и районов ДНР. Они непосредственно работают со вступившими в силу законами и нуждались в разъяснении правоприменения некоторых норм

В частности, мы обсудил порядок определения лиц, имеющих право на опекунство или попечительство. Так, был задан вопрос о возможности назначения опекуном совершеннолетнего недееспособного лица, того, кто был лишён родительских прав над несовершеннолетним. Ответ на этот вопрос даёт Гражданский кодекс. Опекунами и попечителями не могут быть назначены физические лица, лишённые родительских прав, а также физические лица, имеющие на момент установления опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья физических лиц.

Ещё один вопрос касался верхних возрастных ограничений для опекунов или попечителей при установлении опеки или попечительства. Отмечу, что в законе нет предельного возраста для установления опеки», – рассказала депутат.