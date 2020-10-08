Парламентарии обсудили вопрос, связанный с согласием пациента на медицинское вмешательство или отказом от него: комментирует Александр Сереженко

Новости Народного Совета

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства принял решение инициировать внесение изменений в Закон ДНР «О здравоохранении». Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«На основании проделанной работы и анализа полученной информации Комитет принял решение зарегистрировать законопроект «О внесении изменений в статьи 45 и 61 Закона Донецкой Народной Республики “О здравоохранении”».

Сегодня существует необходимость усовершенствования законодательства в сфере здравоохранения в части предоставления несовершеннолетним пациентам возможности выразить свою волю по вопросу оказания им медицинской помощи или отказа от неё. Это является одним из важнейших условий правомерного медицинского вмешательства.

Кроме того, проект закона призван устранить юридическую коллизию в действующем Законе, указав надлежащую отсылочную норму, в соответствии с которой допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя», − сообщил парламентарий.

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