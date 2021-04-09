Парламентарии обсудили вопросы ответственности за нарушение деятельности по обороту лекарственных средств

Во вторник, 6 апреля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства и Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

На заседании парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики, предусматривающие ответственность за незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, был поднят вопрос об ответственности за производство, сбыт или ввоз на территорию Донецкой Народной Республики фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо сбыт или ввоз на территорию Донецкой Народной Республики недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий, либо незаконные производство, сбыт или ввоз на территорию Донецкой Народной Республики в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий.

Председатель Комитета по здравоохранению, охране материнства и детства Александр Серёженко поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«В соответствии с Законом «Об обороте лекарственных средств» производство лекарственных средств на территории Донецкой Народной Республики осуществляется производителями лекарственных средств, имеющими лицензию на производство лекарственных средств.

Запрещается производство:

– лекарственных средств, не включенных в государственный реестр лекарственных средств, за исключением лекарственных средств, производимых для проведения клинических исследований;

– фальсифицированных лекарственных средств;

– лекарственных средств без лицензии на производство лекарственных средств;

– лекарственных средств с нарушением правил организации производства и контроля качества лекарственных средств.

Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики не предусмотрена ответственность за незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий, а также за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. В настоящее время существует необходимость в дополнительном изучении норм, предусматривающих ответственность за нарушения в сфере деятельности по обороту лекарственных средств с целью их урегулирования. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена», – заключил Александр Серёженко.

В свою очередь, председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина добавила.

«Внесение изменений в действующее законодательство Донецкой Народной Республики в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий требует комплексного подхода. Комитетом Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства в настоящий период прорабатываются вопросы внесения изменений в действующие законы в сфере здравоохранения. Со своей стороны Комитет по уголовному и административному законодательству уделит внимание проработке вопросов уголовной, а также административной ответственности в данной сфере.

Стоит подчеркнуть, что планируемые изменения направлены в первую очередь на реализацию дополнительных мер по защите жизни и здоровья населения Республики, а значит вопрос их урегулирования на законодательном уровне имеет первостепенное значение», – резюмировала парламентарий.