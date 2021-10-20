Парламентарии обсудили вопросы правового регулирования государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

В среду, 20 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели предложения по внесению изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения».

В мероприятии приняли участие представители Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, Министерства здравоохранения, Государственного комитета по земельным ресурсам.

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Сегодня мы заслушали предложения Государственного комитета по земельным ресурсам в части устранения коллизий, возникающих при правоприменении норм Закона Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», касающиеся, в частности, согласования органами государственной санитарно-эпидемиологической службы проектов землеустройства по отводу земельных участков.

Ввиду наличия коллизий для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов землеустройства по отводу земельных участков у заинтересованных лиц запрашиваются дополнительные материалы и документы, а также увеличиваются сроки оформления прав на земельные участки, предназначенные для строительства и реконструкции объектов», – сообщил парламентарий.

Валерий Скороходов отметил, что по итогам заседания было принято решение о продолжении работы над концепцией проекта закона совместно с профильным комитетом.