Парламентарии обсудили вопросы предоставления льгот отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг

Сегодня, 12 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. На заседание были приглашены представители Министерства труда и социальной политики, Управления Народной милиции, Республиканского военного комиссариата, Верховного Суда, представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете и члены Комитета Народного Совета по безопасности и обороне.

Депутаты и приглашённые лица обсудили проблемы, касающиеся предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг членам семей погибших участников боевых действий (получивших удостоверения члена семьи погибшего при защите Донецкой Народной Республики) и членам семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики от вооружённой агрессии Украины и не являвшихся военнослужащими.