Парламентарии обсудили вопросы размещения рекламы

В пятницу, 2 апреля, во исполнение поручения Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, с участием представителей Министерства информации и Министерства культуры.

На заседании обсуждалась реклама автотранспортного предприятия «Алло Такси 666» по вопросу, касающемуся религиозных чувств граждан.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Максим Паршин поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«На сегодняшний день законодательство не даёт нам чёткой дефиниции «оскорбления». А раскрытие такого понятия, как «оскорбление чувств верующих», носит крайне сложный и неоднозначный характер, вызывающий немало дискуссий в правотворческих кругах.

Статья 154 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики предусматривает ответственность за оскорбление чувств верующих, согласно которой публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются различными санкциями, вплоть до лишения свободы сроком до года. К признакам данного преступления относятся публичность, проявление явного неуважения к обществу и оскорбительная форма. Таким образом, в действиях виновного лица должно присутствовать явное оскорбление, без какого-либо контекста.

Использование в рекламе данного предприятия телефонного номера «666» не несёт в себе умышленного оскорбления чувств верующих граждан, поскольку в ней не используются оскорбительные религиозные образы или изречения. Указанную цифровую конструкцию стоит рассматривать исключительно как обычный набор повторяющихся цифр. К примеру, как «555» или «333». А любые подтексты и намёки, которые усматривает в них какое-либо лицо, являются его собственными измышлениями и не должны ложиться в основу правосудия.

Мы солидарны с мнением представителя Министерства культуры по поводу того, что использование числового изображения «666», как и иных чисел, в какой-либо религии не имело и не имеет оскорбительного значения. В данном случае в нём усматривается исключительно номер телефона и не более того.

Что касается действий, на самом деле подпадающих под признаки вышеуказанной статьи Уголовного кодекса, то лицо, в отношении которого было совершено данное противоправное деяние, имеет законное право обратиться в правоохранительные органы Республики с письменным обращением (заявлением).

Также хотелось бы отметить, что согласно Закону Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» мы являемся гражданами светского государства. И в нём с уважением относятся ко всем религиям и конфессиям, составляющим неотъемлемую часть духовного наследия представителей народов, которые проживают на территории Донецкой Народной Республики», – резюмировал парламентарий.

В свою очередь Председатель Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский добавил следующее.

«В работе Комитета находится ряд законопроектов, основной целью которых является защита прав и законных интересов всех участников правоотношений, а также совершенствование законодательства в сфере рекламы посредством приведения его в соответствие с правовыми реалиями и законодательством Российской Федерации.

Так, Законом Донецкой Народной Республики «О рекламе» установлены ограничения на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, жестов, сравнений и выражений в отношении религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Согласно статье 27 Закона «О рекламе» лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, имеют право на обращение в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда в случае наличия такового. Данный Закон также устанавливает административную ответственность за совершение правонарушений в сфере рекламы и рекламной деятельности.

Кроме того, с учётом избранного курса на гармонизацию отечественного законодательства с законодательством Российской Федерации следует отметить, что эти правоотношения в сфере рекламы урегулированы аналогичным образом. И внесение соответствующих изменений в законодательные акты Донецкой Народной Республики может оказать негативное влияние на процесс интеграции», – заключил Владислав Бердичевский.