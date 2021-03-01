Парламентарии обсудили вопросы реализации Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»

26 февраля 2021 года состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В мероприятии принял участие представитель Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

Заседание Комитета было посвящено обсуждению реализации части 4 статьи 5 Закона Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», согласно которой религиозные объединения вправе осуществлять обучение религии и религиозное образование своих участников и (или) членов в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики, в формах, определяемых конфессиональными нормами религиозных объединений. Обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью.

Итогами заседания Комитета с пресс-службой Народного Совета поделился заместитель председателя Комитета Александр Мальков:

«Согласно статье 84 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», правовое регулирование отношений в сфере образования основывается на принципе светского характера образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В тоже время Законом Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» предусмотрено право осуществлять как религиозное образование, так и обучение религии и религиозное воспитание.

Хочу обратить внимание, что понятие «религиозное образование» отличается по содержанию от понятия «образование» в Законе «Об образовании».

В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» по письменной просьбе родителей или лиц, их заменяющих, и с согласия детей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных организациях, указанные образовательные организации могут предоставлять религиозное образование детям вне рамок образовательной программы, если это происходит на основании решения коллегиального органа управления образовательной организации, по согласованию с учредителями.

Особое внимание уделено малолетним детям, так как Закон напрямую запрещает их вовлечение в религиозные объединения, а также обучение религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.

Иногда такие занятия по изучению Закона Божия по ошибке могут называть «факультативными». Однако это не соответствует действительности, так как факультативные предметы входят в государственные образовательные программы и относятся к числу предметов, изучаемых по выбору учащихся. А религиозное образование не входит в образовательную программу.

И ещё. Любое религиозное образование может осуществляться только частными образовательными организациями, причём имеющими государственные лицензии на образовательную деятельность и утверждённые религиозные стандарты. Такие образовательные организации вправе арендовать помещения государственных образовательных организаций во внеучебное время.

Обучение религии не требует лицензирования и проводится исключительно религиозными организациями. И при отсутствии, например, в селе необходимых помещений такие религиозные организации могут просить школы предоставить им помещения в выходные дни только для обучения религии», – сказал Александр Мальков.

Депутаты обсудили с представителем Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики вопросы сотрудничества при разработке ведомственных нормативных правовых актов по реализации норм Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».