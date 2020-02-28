Парламентарии обсудили вопросы регулирования отношений в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

Сегодня, 28 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии совместно с представителями Министерства агропромышленной политики и продовольствия продолжили работу над концепцией законопроекта о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал о сути данной законодательной инициативы.

«Ранее мы начали работу над концепцией проекта закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. Отмечу, что по-прежнему актуален вопрос о разграничении полномочий органов государственной власти в данной сфере.

В целом законопроект будет направлен на правовое регулирование производства, реализации, хранения, транспортировки, применения, обезвреживания, утилизации, уничтожения, захоронения, импорта и экспорта пестицидов и агрохимикатов.

При разработке концепции законопроекта мы опираемся на опыт Российской Федерации, учитывая при этом те условия, которые существуют в Республике на данный момент», – сказал парламентарий.

По итогам дискуссии Комитет принял решение о необходимости продолжения работы над концепцией законопроекта совместно с Министерством агропромышленной политики и продовольствия.

Кроме того, парламентарии в порядке законодательной инициативы приняли решение внести на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики проекты законов «О развитии сельского хозяйства», «О личном подсобном хозяйстве» и «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также обсудили планы законотворческой работы Комитета на март.