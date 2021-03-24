Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законодательства Донецкой Народной Республики

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства в порядке законодательной инициативы принял решение внести на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления безалкогольных тонизирующих напитков».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал Председатель Комитета Александр Серёженко.

«Комитет принял решение зарегистрировать законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления безалкогольных тонизирующих напитков».

Его разработка обусловлена резким ростом популярности безалкогольных тонизирующих напитков среди молодёжи, что в последнее время вызывает серьёзные опасения. Их употребление формирует у многих потребителей зависимость, а также нередко приводит к обострению протекавших до этого латентно психических заболеваний. Зависимость от безалкогольных энергетических напитков отличается клинически выраженным синдромом психической зависимости, что создаёт значительные трудности при лечении такой категории больных.

Законопроект предусматривает запрет на их продажу несовершеннолетним и (или) несовершеннолетними, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс их употребления», – рассказал Александр Серёженко.

Также проект закона установит обязанность продавца отказать в продаже безалкогольных тонизирующих напитков, если есть сомнения в достижении покупателем восемнадцатилетнего возраста, а документ, удостоверяющий его личность, не предоставлен.

«В дополнение к вышеизложенному необходимо отметить, что до вступления в силу Кодекса Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях законопроект предусматривает административную ответственность для лиц, нарушивших предусмотренные им требования», – сообщил парламентарий.

Председатель Комитета добавил, что проект закона разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.