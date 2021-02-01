Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере донорства крови и её компонентов

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства принял решение инициировать внесение изменения в законодательство в сфере донорства крови и её компонентов.

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Комитет принял решение зарегистрировать законопроект «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и её компонентов”».

Проектом закона предлагается усовершенствовать законодательство в сфере здравоохранения в части закрепления за республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, полномочий по определению порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор Донецкой Народной Республики», – отметил председатель Комитета.

По итогам проведенной работы и анализа предоставленной информации Комитетом принято решение инициировать внесение соответствующих изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и её компонентов».