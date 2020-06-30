Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере донорства крови и её компонентов

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства принял решение инициировать внесение изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и ее компонентов».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«В рамках работы Комитета было принято решение зарегистрировать законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и ее компонентов“». Законопроект расширяет термины и понятия, используемые в основном Законе, конкретизирует период времени, за который донор обязан сообщить известную ему информацию о перенесённых вакцинациях, травмах и хирургических вмешательствах для выполнения донорской функции. Также предлагается расширить способы информирования населения для пропаганды донорства крови.

Кроме того, проект закона расширяет перечень информации, содержащейся в базе данных донорства крови и её компонентов в режиме реального времени, а также перечень информации, которая вносится в регистр о каждом доноре после выполнения донорской функции. Помимо этого, предлагается конкретизировать орган, ответственный за ведение базы данных донорства крови и её компонентов», − сообщил парламентарий.

Александр Серёженко добавил, что по итогам проведённой работы и анализа предоставленной информации Комитет принял решение инициировать внесение ряда соответствующих изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и ее компонентов».