Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере транспорта

Комитет Народного Совета по транспорту и связи принял решение инициировать внесение изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об автомобильном транспорте».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Бондаренко.

«В рамках работы Комитета было принято решение зарегистрировать законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об автомобильном транспорте”». Проект закона предусматривает возможность отправления и посадку пассажиров в автобусы международных маршрутов общего пользования только с автостанций. Это исключит возможность отправления и посадки пассажиров с необорудованных в соответствии с Законом мест и даст возможность пассажирам и перевозчикам получить от автовокзалов, которые располагают необходимой для этого инфраструктурой, качественные услуги. Также проект закона регулирует продажу билетов на проезд и провоз багажа в автобусах указанных маршрутов.

Законопроект предусматривает административную ответственность за нарушение этих правил», − сообщил парламентарий.

Александр Бондаренко добавил, что принятие проекта закона позволит совершенствовать законодательство в сфере транспорта, обеспечить безопасность участников дорожного движения во время отправления автобусов международных автобусных маршрутов общего пользования с начального и промежуточного пунктов маршрута, продавать билеты на проезд и перевозить багаж в рамках правового поля.