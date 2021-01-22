Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере здравоохранения

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства продолжил работу над законопроектом «О внесении изменений в статьи 45 и 61 Закона Донецкой Народной Республики “О здравоохранении”».

Об этом пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Цель законопроекта – совершенствование действующего законодательства в сфере здравоохранения в части конкретизации возраста лиц, имеющих право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии с Законом ДНР “О здравоохранении”», – сообщил парламентарий.

Александр Серёженко подчеркнул, что законопроект разработан Комитетом с учётом избранного курса внешней политики Донецкой Народной Республики, направленной на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

«За основу проекта закона, руководствуясь Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, утверждённой Указом Главы Донецкой Народной Республики от 1 марта 2019 года № 56, которая определяет в качестве одного из стратегических приоритетов взаимодействие с Российской Федерацией и закрепляет стремление к совершенствованию законодательства ДНР путём его гармонизации с законодательством РФ, был взят Федеральный закон от 21 ноября 2011 года “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”» – резюмировал председатель Комитета.