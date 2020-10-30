Парламентарии обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере здравоохранения

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства принял решение инициировать внесение изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета Ринат Билялов.

«В рамках работы Комитета было принято решение зарегистрировать законопроект «О внесении изменений в статьи 39 и 55 Закона Донецкой Народной Республики “О здравоохранении”». Законопроект разработан в связи с необходимостью конкретизации ряда положений законодательства Республики в сфере здравоохранения.

Проект закона конкретизирует перечень лиц, которым по их письменному требованию выдаётся заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, а также предоставляет им право обжаловать заключение о результатах патологоанатомического вскрытия в суде.

Кроме того, проект закона предполагает усиление государственных гарантий прав работников, занятых на отдельных видах работ, в части обеспечения условий для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации», − сообщил парламентарий.

Ринат Билялов добавил, что по итогам проведённой работы и анализа предоставленной информации Комитет принял решение инициировать внесение ряда соответствующих изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».