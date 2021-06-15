Парламентарии обсудили вопросы совместной работы над законопроектами с депутатами Молодёжного парламента

Во вторник, 15 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям с участием представителей Молодёжного парламента ДНР.

В рамках мероприятия обсуждался план совместной работы над законопроектами на третий квартал 2021 года.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Сегодня мы обсудили вопросы взаимодействия и планирования совместной работы над законопроектами на третий квартал 2021 года с Молодёжным парламентом Донецкой Народной Республики. В мероприятии приняли участие представители Комитета Молодёжного парламента по патриотизму, межнациональным отношениям и контролю соблюдения прав молодёжи, и Комитета Молодёжного парламента по взаимодействию с молодёжью, детскими объединениями и СМИ.

В ходе заседания мы прежде всего рассказали нашим коллегам о законопроектах, которые находятся в работе Комитета. Также были представлены разрабатываемые проекты, которые требуют более детального обсуждения.

Представителями Молодёжного парламента были озвучены идеи и предложения по совершенствованию законодательства Республики. Необходимо акцентировать внимание на том, чтобы все законодательные инициативы соответствовали Концепции внешней политики, закрепляющей стремление к совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации», − сообщил Владислав Бердичевский.

Председатель Комитета подчеркнул, что парламентарии готовы оказать всяческую поддержку депутатам Молодёжного парламента в рамках своих полномочий.

«Подводя итоги проведённой встречи, от лица всех членов Комитета благодарим депутатов Молодёжного парламента за плодотворное сотрудничество и выражаем надежду на достижение поставленных целей в кратчайшие сроки», − резюмировал парламентарий.