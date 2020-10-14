Парламентарии обсудили вопросы, связанные с деятельностью угледобывающих артелей в городе Снежное

Заместитель председателя Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий Дмитрий Чурадзе в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл итоги выездного заседания комиссии в городе Снежное.

«На мероприятии присутствовали представители Торезского межрегионального отдела Государственного горнотехнического надзора в угольной промышленности Гортехнадзора ДНР, прокуратуры города Снежное и городской администрации.

Участники заседания обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с деятельностью по добыче угля, осуществляемой на территории Снежного рядом физических лиц – предпринимателей. В частности, ознакомились с материалами о результатах обследования мест ведения работ по добыче угля и выявленных нарушениях представителей Торезского межрегионального отдела Государственного горнотехнического надзора в угольной промышленности и администрации города», – сообщил Дмитрий Чурадзе.

Парламентарий добавил, что по итогам обсуждений принято решение рекомендовать указанным физическим лицам – предпринимателям предоставить планы развития горных работ с заключениями независимых специалистов об их влиянии на земную поверхность, здания и сооружения.

«Кроме того, вся собранная информация будет проанализирована и в дальнейшем использована для совершенствования законопроекта “Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики“», − добавил заместитель председателя Временной комиссии.