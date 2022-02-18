Парламентарии обсудили вопросы целевого обучения специалистов в сфере сельского хозяйства и инженерии

В пятницу, 18 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменения в статью 671 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

В мероприятии приняли участие представители Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре.

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов поделился с пресс-службой Народного Совета итогами заседания.

«Согласно Закону Донецкой Народной Республики «Об образовании» заказчиками целевого обучения за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики могут выступать государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия, государственные корпорации и компании, а также иные организации, созданные Донецкой Народной Республикой или муниципальным образованием.

Предлагаемые ко внесению изменения позволят сельскохозяйственным товаропроизводителям также выступать заказчиками целевого обучения за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

Принятие проекта закона будет способствовать притоку высококвалифицированных кадров в сферу сельского хозяйства и инженерии», – сообщил Валерий Скороходов.

Секретарь Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Алла Оболенская также отметила значимые аспекты рассмотренного проекта закона.

«Проект закона расширяет программу целевого обучения и позволяет организациям, которые признаны сельскохозяйственными товаропроизводителями, пользоваться ею.

Данные изменения значительно повысят эффективность механизма целевого приёма, позволив сельхозтоваропроизводителям напрямую заключать договоры о целевом обучении с гражданами», – сказала депутат.