В пятницу, 2 июля, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам и Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором парламентарии обсудили возможность включения в состав валовых расходов переработанной сельскохозяйственной продукции.

В мероприятии приняли участие представители Министерства доходов и сборов, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения, а также производители переработанной сельскохозяйственной продукции.

Председатель Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о рассмотренных вопросах.

«Сегодня мы уделили большое внимание такому продукту пчеловодства, как мёд. Всем известно о пользе этого уникального продукта, являющегося богатейшим источником витаминов и минералов. Человек употребляет мёд как в переработанном, так и непереработанном виде. Переработка мёда включает в себя фильтрацию, купажирование, кремование, пастеризацию, гомогенизацию, а также расфасовку меда в потребительскую тару.

Согласно пункту 81.4. Закона «О налоговой системе» сельскохозяйственными считаются товары (продукция), отмеченные в товарных группах, товарных позициях согласно ТН ВЭД, и услуги, предоставленные в результате осуществления такой деятельности.

В Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности «мёду» независимо от наличия или отсутствия переработки присвоен единый код. Исходя из этого переработчики мёда, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, столкнулись с проблемой реализации своей продукции, так как покупатели не имеют возможности отнести на расходы покупку такого переработанного меда.

Сегодня мы ознакомились с проблемными вопросами, с которыми сталкиваются переработчики сельскохозяйственной продукции, в нашем случае – мёда, при осуществлении своей деятельности» – сообщил парламентарий.

Председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова подытожила.

«Вопрос о включении в состав валовых расходов переработанной сельскохозяйственной продукции урегулирован как Законом Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», так и на подзаконном уровне. В связи с чем необходимо определить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство. Учитывая, что решение данного вопроса требует комплексного подхода, к работе над законопроектом будут привлечены представители Министерства доходов и сборов», – сказала Марина Жейнова.